Искусанную клопами россиянку с угрозами выгнали из пятизвездочного отеля Турции

Искусанной клопами в пятизвездочном отеле Кемера россиянке пригрозили полицией

Российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша Турдома».

Отмечается, что россиянка, отдыхавшая в Kilikya Palace Göynük в Кемере, пожаловалась на покусавших ее в гостинице насекомых. По словам девушки, после обращения сотрудники отеля якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, а в случае отказа пригрозили ей полицией.

В подтверждение своих слов путешественница представила соответствующие фото с многочисленными красными следами от укусов и даже справку от врача.

Ранее в августе работники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями. Инцидент произошел с жителем Подмосковья Никитой в гостинице Loxia Comfort Club в Сиде.

