На туртропах к горе Белухе собрали 1,5 тонны мусора

Активисты собрали почти 1,5 тонны мусора на туртропах к горе Белухе

Активисты провели уборку на туристических тропах, ведущих к горе Белухе в Республике Алтай. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, в акции приняли участие 18 человек из разных регионов России. Волонтеры расчистили тропы по маршруту до Кучерлинского озера, а также на участке от перевала Кара-Тюрек до Аккемского озера.

В общей сложности активисты собрали почти 1,5 тонны мусора, при этом большую часть — на берегах Кучерлинского и Аккемского озер, а также на стоянках по берегу реки Ярлу.

Ранее в августе сообщалось, что озеро Талкас в Башкирии очистили от мусора в рамках акции «Вода России». В экологическом субботнике приняли участие более сотни человек, в том числе водолазы.