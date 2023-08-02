Озеро в Башкирии очистили от мусора

Озеро Талкас в Башкирии очистили от мусора

Озеро Талкас в Башкирии очистили от мусора в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает «МК».

В экологическом субботнике приняли участие более сотни человек, в том числе водолазы. Активисты очистили от мусора и водорослей площадь в десять тысяч квадратных метров. В общей сложности было собрано более 150 мешков мусора.

«Что только люди не выбрасывают: консервные банки, стеклянные бутылки, осколки стекла, окурки, пластиковые бутылки, одноразовые салфетки и так далее. Мусор наносит большой вред экосистеме озера, загрязняет воду, представляет опасность для отдыхающих», — отметил депутат Госдумы России Зариф Байгускаров, который также присоединился к акции.

Он напомнил, что подобные субботники на озере проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что юные натуралисты Нижнего Тагила провели субботник и очистили от мусора берег реки Тагил.