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15:46, 14 августа 2023Моя страна

Озеро в Башкирии очистили от мусора

Озеро Талкас в Башкирии очистили от мусора

Фото: Acodered / Wikimedia

Озеро Талкас в Башкирии очистили от мусора в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает «МК».

В экологическом субботнике приняли участие более сотни человек, в том числе водолазы. Активисты очистили от мусора и водорослей площадь в десять тысяч квадратных метров. В общей сложности было собрано более 150 мешков мусора.

«Что только люди не выбрасывают: консервные банки, стеклянные бутылки, осколки стекла, окурки, пластиковые бутылки, одноразовые салфетки и так далее. Мусор наносит большой вред экосистеме озера, загрязняет воду, представляет опасность для отдыхающих», — отметил депутат Госдумы России Зариф Байгускаров, который также присоединился к акции.

Он напомнил, что подобные субботники на озере проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что юные натуралисты Нижнего Тагила провели субботник и очистили от мусора берег реки Тагил.

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    Варвара Кошечкина
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