Журналист из США Хинкл предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Если военные действия на территории Украины продолжатся, страна рискует потерять внушительную часть территорий. Об этом рассказал проживающий в США журналист Джексон Хинкл на YouTube-канале.

«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — предрек Хинкл. Он уточнил, что спецоперация завершится «так, как захочет Россия», на ее условиях.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что станет с Украиной, если Киев откажется от переговоров с Москвой. По его словам, украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».