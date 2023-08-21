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21:51, 21 августа 2023Бывший СССР

В США предрекли Украине потерю больших территорий

Журналист из США Хинкл предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Фото: Stringer / Reuters

Если военные действия на территории Украины продолжатся, страна рискует потерять внушительную часть территорий. Об этом рассказал проживающий в США журналист Джексон Хинкл на YouTube-канале.

«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — предрек Хинкл. Он уточнил, что спецоперация завершится «так, как захочет Россия», на ее условиях.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что станет с Украиной, если Киев откажется от переговоров с Москвой. По его словам, украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».

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    Александра Синицына
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