Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:11, 21 августа 2023Моя страна

В Северной Осетии состоялся рок-фестиваль

Во Владикавказе прошел рок-фестиваль «Рокот Терека»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tijs van Leur / Unsplash

В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел рок-фестиваль «Рокот Терека». Об этом пишет портал «Осетия-Ирыстон».

Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 августа, в городском Центральном парке. На фестивале побывали сотни горожан и жителей республики. На концерте прозвучали как мировые хиты, так и неизвестные композиции молодых музыкантов.

Отмечается, что участниками фестиваля стали коллективы из Москвы, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На мероприятие также приехала музыкальная группа из Абхазии.

Ранее в августе сообщалось, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

    В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ за убийство мирного жителя

    В Южную Европу вернулась 40-градусная жара

    Глава российского региона рассказал о сбитом беспилотнике самолетного типа

    В Белгородской области сбили еще один беспилотник

    Россиян предупредили о скором росте цен на хлеб

    Российские дилеры собрались судиться с Renault за долю в «АвтоВАЗе»

    Дачникам подсказали способ избавиться от хмеля на участке

    Российский монастырь принял первого монаха из Киево-Печерской лавры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости