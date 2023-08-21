В Северной Осетии состоялся рок-фестиваль

Во Владикавказе прошел рок-фестиваль «Рокот Терека»

В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел рок-фестиваль «Рокот Терека». Об этом пишет портал «Осетия-Ирыстон».

Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 августа, в городском Центральном парке. На фестивале побывали сотни горожан и жителей республики. На концерте прозвучали как мировые хиты, так и неизвестные композиции молодых музыкантов.

Отмечается, что участниками фестиваля стали коллективы из Москвы, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На мероприятие также приехала музыкальная группа из Абхазии.

Ранее в августе сообщалось, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.