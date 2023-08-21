В Южной Корее заявили о готовности КНДР использовать ядерное оружие

«Ренхап»: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения цели в случае войны, в частности, ядерное оружие. Об этом политик рассказал в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона, сообщает агентство «Ренхап».

«Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие», — заявил он.

С текущего года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку, объяснил политик.

Юн Сок Ель также отметил, что мира можно достичь только «подавляющей силой». Политик пообещал «немедленно наказать» любую «провокацию» со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие агрессивные действия на фоне встречи южнокорейского лидера Юн Сук Еля с президентом США Джо Байденом.

Как пишет Reuters, в Северной Корее уже заявили о создании «азиатского НАТО» и раскритиковали усиление военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.