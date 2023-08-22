Во Франции причиной конфликта на Украине назвали скорый конец эпохи доллара

Экс-разведчик Плас назвал конец эпохи доллара причиной конфликта на Украине

Саммит БРИКС, который проходит 22-24 августа в ЮАР, положит конец эпохе доллара, что означает потерю влияния США. Дедолларизацию как причину конфликта на Украине назвал экс-капитан военной разведки Франции Пьер Плас, сообщает РИА Новости.

«Мы постоянно слышим о каких-то "красных линиях" в этом конфликте, когда речь идет о поставках оружия. На данный момент мы достигли "дедлайна". Это саммит БРИКС. Он будет посвящен концу эпохи доллара и дедолларизации, потому что настоящая борьба происходит там. Это экономическая борьба», — заявил экс-разведчик.

По его словам, Вашингтон теряет контроль и движется от кризиса к кризису. Плас добавил, что страны БРИКС имеют все, чтобы не использовать международную систему SWIFT.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханесбурге. ЮАР пригласила поучаствовать во встречах в рамках саммита более 60 стран. По данным южноафриканского МИД, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.