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09:19, 22 августа 2023Мир

В НАТО указали на возможность участия F-16 в боях на Украине только в 2027 году

Генерал США Хекер заявил об участии F-16 в боях на Украине только в 2027 году

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

У истребителей F-16 будет возможность полноценно участвовать в конфликте на Украине только в 2027 году, до этого времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет пилотов, способных летать на них в боях. На это указал генерал ВВС США Джеймс Хекер, который возглавляет ВВС США в Европе, командование ВВС НАТО и ВВС США в Африке, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Вы можете довольно быстро освоить некоторые системы вооружения. Требуется время, чтобы построить пару эскадрилий F-16 и довести их готовность до достаточно высокого уровня, а их мастерство достаточно высокое. Это может произойти через четыре или пять лет», — сказал он.

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    Семен Александров
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