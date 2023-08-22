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17:32, 22 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина с татуировкой свастики и его сообщников за нападение

В Абакане арестовали четверых местных жителей, жестоко избивших мужчину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Абакане сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали троих мужчин и одну женщину по подозрению в жестоком нападении и грабеже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемых заключили под стражу. На теле одного из них есть татуировка с символом фашизма — свастикой.

По версии следствия, в мае 2022 года задержанные избили 30-летнего мужчину металлическими и деревянными предметами и украли его телефон и банковскую карту. Гаджет они сдали в ломбард, а с банковской карты совершили несколько покупок.

Задержание двоих подозреваемых попало на видео. На кадрах видно, как силовики стучатся в дверь, а потом требуют от находящихся в квартире мужчины и женщины лечь на пол. Пара выполняет все приказы, на мужчину надевают наручники.

Ранее во Владивостоке толпа подростков избила несовершеннолетнего на территории гаражного кооператива.

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    Варвара Митина
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