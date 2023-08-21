Толпа подростков напала на россиянина и спровоцировала доследственную проверку

Во Владивостоке следователи проверяют информацию о нападении на подростка

Во Владивостоке следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего на территории гаражного кооператива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подросток бьет молодого человека на глазах друзей, стоящих рядом. В отношении нападавшего могут возбудить дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел вечером 20 августа. По словам очевидцев, подросток не первый раз проявляет такое агрессивное поведение. Они также сообщили, что пострадавшего доставили в больницу с переломами.

Ранее в Невинномысске Ставропольского края школьника избили полотенцем до частичной потери зрения в детском летнем лагере «Гренада».