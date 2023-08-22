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10:08, 22 августа 2023Россия

Российский полковник назвал приоритетную цель среди техники ВСУ

Полковник Кнутов: самолеты F-16 станут приоритетной целью для российских военных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Способность планируемых к передаче Украине истребителей F-16 носить ядерное оружие сделает эти самолеты приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Самолеты F-16 будут приоритетной целью для российских военных, мы будем стараться уничтожать их и на аэродромах, и в воздухе в силу того, что они способны нести тактическое ядерное оружие. Чем больше этих самолетов уничтожим, тем безопаснее будет обстановка в зоне специальной военной операции (СВО)», — сказал специалист.

F-16 способны носить тактические ядерные бомбы разных модификаций. В этом вся проблема: Украине передают самолет-носитель ядерного оружия, поэтому Россия так болезненно реагирует на передачу этих истребителей Киеву

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке

При этом он уточнил, что Украине будут переданы истребители F-16 более ранних модификаций. Так, по словам Кнутова, появление этих самолетов на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не изменит ситуацию для Украины».

«Я сомневаюсь, что F-16 будет эффективен в бою. У нас есть самолеты Су-30 и Су-35, комплексы С-300 и С-400, которые способны сбивать эти самолеты на большой дальности и с высокой эффективностью», — объяснил эксперт.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.

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    Кирилл Садовский
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