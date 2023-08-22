Диетолог рассказала о диете Лионеля Месси и назвала ее лучшей среди спортсменов

Диетолог Хамфрис высоко оценила диету 36-летнего футболиста Лионеля Месси

Диетолог Ева Хамфрис оценила лучшие и худшие диеты спортсменов и признала самой сбалансированной систему питания 36-летнего аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам специалистки, диета Месси удостоилась высокой оценки в 10 из 10, потому что в ней присутствуют свежие овощи и фрукты, орехи, семечки, цельнозерновые продукты, супы, салаты, коричневый рис и тунец. В таком рационе содержится много способствующих хорошему самочувствию питательных веществ и поддерживающей здоровье кишечника клетчатки. При этом футболист избегает сахара, жареной пищи и обработанных углеводов.

Также Хамфрис признала разумным подход к питанию 26-летней футболистки сборной Англии Киры Уолш. Этой спортсменке, по словам диетолога, важно есть на завтрак яичницу с бобами или овсянку с фруктами, на обед — сэндвич с курицей или порцию риса с салатом и греческим йогуртом, а на ужин — курицу и овощи. «Употребление белков, углеводов и овощей при каждом приеме пищи, в том числе на завтрак, может обеспечить баланс уровня сахара в крови на весь день», — объяснила Хамфрис.

В то же время к диете известного рестлера и актера Джона Сины у специалистки есть нарекания. Известно, что спортсмен предпочитает есть семь раз в день. В его рационе присутствует все — от овсянки и риса до овощей и курицы. По словам Хамфрис, такое питание может показаться здоровым, но отсутствие перерывов хотя бы в четыре часа между приемами пищи не позволяет организму восстанавливаться после ее переваривания.

При этом диету другого рестлера Пола Дональда Уайта II, известного как Биг Шоу, специалистка оценила невысоко. Спортсмен признавался, что потребляет от 13 до 18 тысяч килокалорий в день, ест все, что захочет, и в огромных количествах, в том числе и омлеты из 20 яиц и целые банки мороженого. Такой рацион, по словам диетолога, сложно назвать сбалансированным.

Худшей из всех систем питания спортсменов Хамфрис посчитала диету 57-летнего американского гольфиста Джона Дэйли. Игрок в гольф заявлял, что за один раунд якобы мог выкурить 21 сигарету, съесть шесть банок арахисового масла и запить их 12 банками диетической колы. «Джон был бы под кайфом от адреналина, кофеина, сахара и никотина», — сказала Ева и поставила ему оценку 0 из 10.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила лучшие омолаживающие продукты питания. Она заявила, что после 50 лет человеку нужно пересмотреть рацион, чтобы замедлить ухудшение метаболизма и обострение хронических заболеваний. Для этого необходимо ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин.