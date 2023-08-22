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10:45, 22 августа 2023Силовые структуры

Раскрыта причина взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

СКР возбудил дело из-за взрыва газа в пятиэтажке в Балашихе
Начало событий в новости В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

Фото: Антон Барсуков / Telegram-канал «Балашиха Рулит!»

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная эксплуатация газовой плиты, в результате чего произошла утечка газа, короткое замыкание и хлопок скопившегося на кухне газа.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли поврежденную варочную панель плиты, духовой шкаф, а также вырезанный кусок газовой трубы.

Инцидент произошел вечером 21 августа в квартире многоэтажного дома на улице Победы. Никто не пострадал.

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    Любовь Ширижик
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