Раскрыта причина взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

СКР возбудил дело из-за взрыва газа в пятиэтажке в Балашихе

Начало событий в новости В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная эксплуатация газовой плиты, в результате чего произошла утечка газа, короткое замыкание и хлопок скопившегося на кухне газа.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли поврежденную варочную панель плиты, духовой шкаф, а также вырезанный кусок газовой трубы.

Инцидент произошел вечером 21 августа в квартире многоэтажного дома на улице Победы. Никто не пострадал.