В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажки в Балашихе

В пятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

ЧП случилось вечером 21 августа на втором этаже пятиэтажного этажного жилого дома в микрорайоне Балашиха-1. В результате происшествия пострадавших нет, разрушено межквартирное перекрытие.

По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа в результате самовольного подключения. Прокуратура начала проверку.

Утром 9 августа взрыв произошел в шестиэтажном жилом доме по улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок.