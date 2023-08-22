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10:17, 22 августа 2023Россия

В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажки в Балашихе

Фото: Антон Барсуков / Telegram-канал «Балашиха Рулит!»

В пятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

ЧП случилось вечером 21 августа на втором этаже пятиэтажного этажного жилого дома в микрорайоне Балашиха-1. В результате происшествия пострадавших нет, разрушено межквартирное перекрытие.

По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа в результате самовольного подключения. Прокуратура начала проверку.

Утром 9 августа взрыв произошел в шестиэтажном жилом доме по улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

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    Евгения Куликова
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