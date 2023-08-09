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12:27, 9 августа 2023Россия

Стало известно о пострадавших при взрыве в жилом доме в Махачкале

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыва газа в Махачкале

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана в Telegram-канале.

Взрыв произошел утром 9 августа в шестиэтажном жилом доме по улице Айвазовского. «Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травмуми ранение глаза. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно» — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минздраве и МЧС республики сообщали, что пострадавших в результате случившегося нет.

В результате ЧП повреждения получили десятки квартир. Около 150 человек были эвакуированы. Очевидцы публиковали видео, на котором показаны последствия взрыва.

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    Евгения Куликова
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