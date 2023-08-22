В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

Дирижер Юрий Башмет выступит на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Известный дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет 26 августа, в субботу, в 20:00 выступит на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе. Концерт с его участием будет бесплатным, сообщает пресс-служба Мосурбанфорума.

На концерте будут звучать шедевры мировой классической музыки в исполнении ансамбля «Солисты Москвы». В программу «Путешествие вокруг света за 60 минут» включены, в частности, «Буря» Вивальди, прелюдия из «Хольберг-сюиты» Грига и финал из «Серенады для струнного оркестра до мажор» Чайковского.

Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, народный артист СССР и лауреат премии «Грэмми». В 1986 году создал ансамбль «Солисты Москвы». Его репертуар насчитывает свыше 350 произведений отечественной и мировой классики. Ансамбль дал около двух тысяч концертов в 50 странах мира, с ним сотрудничали пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович, скрипач Максим Венгеров и другие известные музыканты.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября в Гостином Дворе. Там будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и ученых о самореализации и здоровье. Кроме того, в рамках форума известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробная программа форума доступна на официальном сайте.

