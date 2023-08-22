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08:30, 22 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала женщинам важные вопросы перед сексом

Психолог Ярикова: перед сексом нужно обсудить здоровье партнера и контрацепцию

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Прежде чем заняться сексом с мужчиной, женщине нужно не постесняться задать ему несколько важных вопросов, считает кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. Она назвала некоторые из них в колонке для издания Marie Claire.

Прежде всего Ярикова предложила обсудить здоровье мужчины. При этом, по ее словам, не нужно бояться его обидеть. «Надежда на то, что у партнера нет заболеваний, передающихся половым путем, часто не оправдывается, и отсутствие предупредительных мер в начале может обернуться испорченными отношениями и продолжительным лечением потом», — сказала она.

Кроме того, продолжила психолог, нужно обговорить и вопрос контрацепции. Если мужчина отказывается от секса с презервативом, стоит полностью отказаться от контакта, особенно если речь идет о мимолетном романе или новом знакомстве.

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Статус отношений после близости, сексуальные фантазии, личные предпочтения и ограничения также нужно обсуждать заблаговременно, считает Ярикова. «Возможно, вы не рассматриваете вариант орального секса, не любите определенную позу, не хотите использовать секс-игрушки. Сказать об этом заранее тоже стоит, чтобы в процессе полового акта не произошло недопониманий, а сам процесс не был испорчен», — заключила она.

Ранее клинический сексолог, кандидат медицинских наук Глория Брэйм раскрыла главные плюсы регулярной мужской мастурбации для здоровья. В частности, благодаря ей снижается риск рака предстательной железы.

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    Александра Лисица
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