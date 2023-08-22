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16:16, 22 августа 2023Бывший СССР

Украина национализировала активы Министерства обороны Белоруссии

Украинский суд взыскал в пользу государства активы Минобороны Белоруссии

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии, сообщает «РБК-Украина». Речь идет о принадлежащих белорусскому Минобороны системах электронного авиационного пуска.

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию», — сообщили в суде.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев потратит 1,2 миллиарда гривен (более 32 миллионов долларов) на усиление восточных и северных регионов страны, в том числе Черниговской области, граничащей с Белоруссией.

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    Алевтина Запольская
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