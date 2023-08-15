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16:36, 15 августа 2023Бывший СССР

Украина потратит более 32 миллионов долларов на усиление границы с Белоруссией

Премьер Шмыгаль: Киев выделил 32 млн долларов на усиление границы с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины потратят 1,2 миллиарда гривен (более 32 миллионов долларов) на усиление восточных и северных регионов страны, в том числе Черниговская область, граничащая с Белоруссией. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 миллиарда гривен на усиление оборонительных рубежей северо-восточных регионов Украины», — говорится в публикации.

Он уточнил, что для Харьковской области выделили 911,5 миллиона гривен (свыше 24 миллионов долларов), а Черниговская область получит более 363 миллионов гривен (около 9,8 миллиона долларов) на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений. По словам Шмыгаля, заказчиками исполнителями указанных работ являются областные военные администрации.

Ранее в Объединенных силах украинской армии сообщили, что Киев приступил к усилению территорий северной границы. Как отмечалось, было прорыто свыше 40 километров противотанковых рвов в Черниговской области. Кроме того, создано более 30 тысяч минных ловушек.

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    Кристина Есикова
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