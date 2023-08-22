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22:58, 22 августа 2023Россия

Россия подняла истребители из-за полета дронов-разведчиков в районе Крыма

МО РФ: над Черным морем зафиксирован полет беспилотников Reaper и Bayraktar

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные зафиксировали полет беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar над акваторией Черного моря, которые осуществляли разведку в районе Крымского полуострова. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны.

Для противодействия ведения радиотехнической разведки дронами и с целью пресечения возможного нарушения границы в воздух были подняты истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО).

«В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», — уточнили в Минобороны.

21 августа в министерстве сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

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    Марина Совина
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