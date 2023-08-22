Байден сравнил разрушительные пожары на Мауи с возгоранием на кухне своего дома

Байден сравнил пожары на острове Мауи с небольшим возгоранием на кухне его дома

Президент США Джо Байден выразил сочувствие потерявшим дома от разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи и сравнил чрезвычайную ситуацию с возгоранием у него на кухне 19 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам американского президента, молния ударила в его дом и небольшое озеро рядом с ним. «Короче говоря, я чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку», — рассказал Байден.

Однако, по словам журналистов, тогда речь шла о небольшом возгорании на кухне, которое пожарные смогли потушить за 20 минут.

Ранее сообщалось, что разрушившие город Лахайна на Гавайях лесные пожары нанесли ущерб в 3,2 миллиарда долларов. По данным экспертов, стихийное бедствие за несколько часов прошло территорию площадью 13 квадратных километров и нанесло значительный урон имуществу большинства жителей города. Экономические потери усугубляются в том числе отсутствием туристов, поясняют специалисты.