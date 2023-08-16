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20:53, 16 августа 2023Среда обитания

Ущерб от уничтожения целого города на Гавайях оценили в миллиарды долларов

KCC: уничтожившие город Лахайна лесные пожары нанесли ущерб в $3,2 млрд

Фото: Jorge Garcia / Reuters

Сильные лесные пожары, уничтожившие гавайский курортный город Лахайна, привели к потере застрахованного имущества на общую сумму 3,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает со ссылкой на оценку аналитиков фирмы по моделированию природных катастроф Karen Clark & Company (KCC).

Крупные очаги возгораний были зафиксированы в начале прошлой недели. Согласно данным экспертов, стихийное бедствие за несколько часов уничтожило территорию площадью 13 квадратных километров и нанесло значительный урон имуществу большинства жителей города. В то же время восстановление разрушенной инфраструктуры идет недостаточно быстрыми темпами, а экономические потери усугубляются в том числе отсутствием туристов.

От пожаров пострадали в общей сложности 2,2 тысячи городских строений. Столь масштабный ущерб эксперты объяснили большой долей старых деревянных домов в Лахайне. По своей разрушительной силе стихийное бедствие стало крупнейшим за всю историю наблюдений на Гавайях, пришли к выводу в KCC.

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Аналитики страховой брокерской компании Aon также заявили о значительном негативном эффекте от сильных лесных пожаров. По их оценкам, разрушения в домах и строениях Лахайны, вероятно, привели к общим потерям в сотни миллионов долларов. В агентстве Moody's Investors Service, в свою очередь, заявили о застрахованных убытках как минимум на миллиард долларов.

Уничтоженный в результате сухой погоды и сильного ветра курортный город Лахайна имел большое культурное значение, так как в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи. Ранее пресс-служба властей округа Мауи сообщила, что затраты на восстановление от последствий разрушительных лесных пожаров оцениваются в 5,52 миллиарда долларов. В результате стихийного бедствия было уничтожено и повреждено 2170 строений, из которых 86 процентов представляли жилой сектор.

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    Анатолий Акулов
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