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08:06, 22 августа 2023Мир

Раскрыт главный секрет Байдена в деле о коррупции

Federalist: президент США Байден использовал псевдонимы для сокрытия коррупции

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Джо Байден в годы, когда он занимал пост вице-президента, использовал псевдонимы для сокрытия коррупции в своей семье. Главный секрет президента США раскрыли в статье консервативного издания Federalist.

Правда открылась, когда из национальных архивов предоставили неотредактированную переписку Байдена, связанную с рабочими вопросами. В документах числились разные псевдонимы бывшего вице-президента, в частности «Роберт Питерс», на имя которого в 2016 году в электронном письме был назначен телефонный разговор с экс-президентом Украины Петром Порошенко. В копии письма фигурирует имя Хантера Байдена.

«Почему, если бы существовала "абсолютная стена" между зарубежными бизнес-схемами Хантера и обязанностями его отца на посту вице-президента (как неоднократно заявлял Байден), он рассказал своему сыну о телефонном разговоре с украинским президентом?» — пишет Federalist.

По мнению издания, семья Байденов не старалась скрывать коррупционные схемы, так как была уверена в победе на президентских выборах 2016 года Хилари Клинтон, в результате чего никто бы не стал задавать вопросов о связях Джо Байдена с иностранными бизнес-сделками Хантера. Но победил Дональд Трамп, и вопросы возникли.

Ранее сына Байдена уличили в звонках в Вашингтон для увольнения украинского прокурора. Это следует из показаний бизнес-партнера Хантера Девона Арчера, который также рассказал, что Байден младший «по меньшей мере 20 раз включал громкую связь с его отцом, тогдашним вице-президентом Джо Байденом», во время встреч с деловыми партнерами.

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    Александра Синицына
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