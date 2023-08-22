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08:41, 22 августа 2023Мир

Байден раскрыл новые подробности о пожаре в его доме

Джо Байден рассказал, что чуть не потерял жену и кошку в пожаре 19 лет назад

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден выступил на Гавайях после разрушительных пожаров на острове Мауи и рассказал новые подробности о пожаре в его доме, случившемся 19 лет назад. По его словам, тогда он чуть не потерял жену и кошку, передает РИА Новости.

«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку. Я почти потерял мою жену, (машину — Примечание «Ленты.ру») Corvette 67-го года и кошку», — поделился американский лидер, добавив, что речь идет о пожаре «15-летней давности».

Однако в СМИ сообщалась другая информация. В 2004 году, то есть 19 лет назад в доме Байдена случилось небольшое возгорание. Оно действительно началось из-за удара молнии в дом, писало агентство Associated Press, тогда огонь не вышел за пределы кухни.

Ранее сообщалось, что уничтожившие город Лахайна на Гавайях лесные пожары нанесли ущерб в 3,2 миллиардов долларов. Согласно данным экспертов, стихийное бедствие за несколько часов уничтожило территорию площадью 13 квадратных километров и нанесло значительный урон имуществу большинства жителей города. Экономические потери усугубляются в том числе отсутствием туристов.

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    Александра Синицына
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