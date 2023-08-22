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10:44, 22 августа 2023Мир

Байдена встретили на Гавайях протестами и оскорблениями

Newsweek: протестующие на Гавайях встретили Байдена оскорбительными плакатами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента США Джо Байдена во время посещения Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров, встретили протестующие с оскорбительными плакатами. Об этом пишет Newsweek.

Американский лидер приехал в город Лахайну на острове Мауи. Этот город был практически полностью уничтожен лесными пожарами.

Как пишет Newsweek, Байдена встретили местные жители с оскорбительными плакатами, а также надписями в поддержку кандидата на пост президента Дональда Трампа. Также некоторые держали транспаранты с надписями «Слишком поздно» и «Действия говорят громче слов». Некоторые местные жители рассказали, что президент должен был посетить пострадавший от огня остров гораздо раньше.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала Байдена за отдых на пляже в Делавэре и призывы помочь Украине на фоне сильнейших пожаров на Гавайях. Она напомнила, что, несмотря на стихийное бедствие, президент попросил Конгресс выделить 24 миллиарда долларов для Киева.

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    Александр Слабиев
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