Сотрудники российского отеля украли из него постельное белье и начали бизнес

Shot: в Анапе двое мужчин украли постельное белье из отеля и начали бизнес

В Анапе двое сотрудников премиум-отеля вынесли из его подсобки 2300 люксовых комплектов постельного белья, чтобы начать бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с конца мая 23-летний и 27-летний работники пятизвездочной гостиницы заходили в подсобное помещение и в небольшом количестве выносили белоснежные наволочки, простыни и пододеяльники, а потом продавали их через интернет. В какой-то момент они захватили с собой еще и несколько кофемашин.

В результате их «бизнес-модель» раскрыли коллеги и начали считать ущерб. В итоге выяснилось, что «бизнесмены» украли белья на 1,2 миллиона рублей. Их задержали. В отношении сотрудников российского отеля возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Оказалось, что 23-летний мужчина был дважды судим за незаконное производство, сбыт или хранение наркотиков, а его 27-летний напарник — за кражу.

Ранее полиция начала проверку по заявлению жительницы Подмосковья Татьяны, у которой двое «бизнес-партнеров» похитили четыре автомобиля общей стоимостью 13 миллионов рублей.