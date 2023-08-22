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09:04, 22 августа 2023Силовые структуры

Сотрудники российского отеля украли из него постельное белье и начали бизнес

Shot: в Анапе двое мужчин украли постельное белье из отеля и начали бизнес

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Анапе двое сотрудников премиум-отеля вынесли из его подсобки 2300 люксовых комплектов постельного белья, чтобы начать бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с конца мая 23-летний и 27-летний работники пятизвездочной гостиницы заходили в подсобное помещение и в небольшом количестве выносили белоснежные наволочки, простыни и пододеяльники, а потом продавали их через интернет. В какой-то момент они захватили с собой еще и несколько кофемашин.

В результате их «бизнес-модель» раскрыли коллеги и начали считать ущерб. В итоге выяснилось, что «бизнесмены» украли белья на 1,2 миллиона рублей. Их задержали. В отношении сотрудников российского отеля возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Оказалось, что 23-летний мужчина был дважды судим за незаконное производство, сбыт или хранение наркотиков, а его 27-летний напарник — за кражу.

Ранее полиция начала проверку по заявлению жительницы Подмосковья Татьяны, у которой двое «бизнес-партнеров» похитили четыре автомобиля общей стоимостью 13 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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