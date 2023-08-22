Болгария захотела начать передачу советского бронированного транспорта Украине

Глава МО Болгарии Тагарев: Украина получит советский бронированный транспорт

Болгария может начать передачу советского бронированного транспорта Украине в начале октября. Такими планами во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым поделился глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев, его цитирует «Укринформ».

По данным агентства, соглашение о передаче порядка сотни единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии.

Отмечается, что в ходе брифинга Тагарев упомянул о том, что София поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.