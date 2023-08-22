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18:35, 22 августа 2023Мир

Байден примет участие в саммите G20 в Индии

Белый дом анонсировал участие Байдена в саммите G20 в Индии
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Белый дом анонсировал участие президента США Джо Байдена в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Об этом сообщает Reuters.

По словам помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, во время пребывания в Индии Байден проведет ряд двусторонних встреч. Других подробностей он не привел.

Ранее в августе источники Reuters сообщили, что американский лидер вряд ли примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 4-7 сентября в Джакарте. Один из собеседников агентства упомянул, что Индонезия запланировала саммит АСЕАН, который обычно проводятся в ноябре, на сентябрь специально для того, чтобы Байден мог присутствовать на мероприятии, а затем посетить G20.

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    Варвара Кошечкина
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