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09:59, 10 августа 2023Мир

Стало известно об отказе Байдена от участия в АСЕАН

Reuters: президент США Байден вряд ли примет участие в саммите АСЕАН
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден вряд ли примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 4-7 сентября в Джакарте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Несколько дипломатов АСЕАН заявили, что, если Байден откажется от поездки в Джакарту, это станет большим разочарованием для партнеров в Азии, так как его администрация делает особый акцент на важности связей с регионом. «Его отсутствие может вызвать вопросы о приверженности США региону, жизненно важному для их усилий дать отпор растущему влиянию Китая», — сказано в публикации.

Один источник упомянул, что Индонезия запланировала саммит АСЕАН, который обычно проводятся в ноябре, на сентябрь специально для того, чтобы Байден мог присутствовать на мероприятии, а затем посетить G20. Известно, что Байден должен был отправить вице-президента Камалу Харрис вместо себя — ранее она занималась дипломатией в регионе.

Ранее появились сведения о том, что президент США встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в октябре. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности, изменение климата и поставки энергоносителей. Встреча пройдет на фоне увеличения активности Китая в регионе.

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    Виктория Кондратьева
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