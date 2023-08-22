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12:18, 22 августа 2023Мир

Премьер Канады раскритиковал Цукерберга из-за пожаров

Премьер Канады Трюдо раскритиковал Цукерберга из-за новостей о пожарах

Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал владельца материнской компании Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга из-за новостей о пожарах. Об этом сообщает Associated Press.

«Это настолько немыслимо, что такая компания, как Facebook, ставит корпоративную прибыль выше того, чтобы местные новостные агентства могли предоставлять канадцам актуальную информацию», — заявил премьер-министр.

По мнению главы канадского правительства, из-за политики Facebook канадцы не могут своевременно получать информацию о бушующих сейчас в стране пожарах. В частности, из-за них в одной только провинции Британская Колумбия были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Заявление стало реакцией на решение Facebook о блокировке ссылок на канадские новостные ресурсы. В стране был принят законопроект, согласно которому технологические компании должны выплачивать деньги издателям за ссылки на их новости в интернете. Помимо Facebook, такое же решение собирается принять компания Alphabet, владеющая Google.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Трюдо помощь в тушении пожаров. Украинский лидер подчеркнул, что если Канада будет нуждаться в международной помощи, Киев окажет необходимую поддержку.

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    Максим Габриелян
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