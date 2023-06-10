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20:01, 10 июня 2023Мир

Зеленский предложил Канаде помочь с лесными пожарами

Зеленский предложил премьеру Канады помощь в тушении лесных пожаров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо помощь в тушении пожаров. Об этом стало известно из видеообращения главы государства, опубликованном в его Telegram.

«Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», — сказал Зеленский.

Дым от лесных пожаров в восточной части Канады достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Квебек, расположенный на востоке страны, пострадал больше всего. Граничащая с ним Оттава 6 июня была покрыта смогом, а качество воздуха соответствовало наихудшему уровню.

Смог от пожаров также окутал Нью-Йорк, из-за чего он занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Он обогнал израильский Тель-Авив и Детройт в штате Мичиган. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке составил 185.

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    Никита Абрамов
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