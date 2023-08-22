Россиянам стал доступен отпуск в Таиланде по выгодной цене

Цены на отпуск в Таиланде для россиян в августе снизились на 30 процентов

Туроператоры заявили, что отпуск в Таиланде стал доступен российским туристам по более выгодной цене — наблюдается снижение стоимости на 30 процентов в сравнении с обычным летним сезоном. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самый дешевый тур в курортную страну в августе от «Интуриста» обойдется россиянам в 109 тысяч рублей на двоих. В эту сумму войдут 11 ночей в отеле с категорией три звезды и завтраками. Схожее предложение, но на девять ночей, есть у Coral Travel в начале сентября за 132 тысячи рублей.

В конце августа выгодные путевки предлагает и компания Anex — десять ночей в трехзвездочном отеле вдвоем за 112 тысяч рублей. Аналогичный тур, но с гостиницей с четырьмя звездами будет стоить 142 тысячи рублей. У Fun&Sun схожие условия можно найти по цене в 137 тысяч рублей.

«Сейчас период подготовки к школьному сезону, соответственно, туристы с детьми школьного возраста меньше бронируют вылеты на конец августа и первую половину сентября. Если сравнить цены с началом августа или июлем, то сейчас они действительно более выгодные на ближайшие заезды», — объяснила заместитель директора департамента коммуникаций Anex Алена Хитрова.

Ранее в АТОР заявили, что самыми дешевыми зимними пляжными странами для отдыха в 2023 году станут Египет и ОАЭ. По информации экспертов, Таиланд обойдется россиянам немного дороже Египта и ОАЭ, однако цены на него все равно останутся более демократичными, чем на других направлениях.