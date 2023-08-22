Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:22, 22 августа 2023Путешествия

Россиянам стал доступен отпуск в Таиланде по выгодной цене

Цены на отпуск в Таиланде для россиян в августе снизились на 30 процентов

Фото: Unsplash

Туроператоры заявили, что отпуск в Таиланде стал доступен российским туристам по более выгодной цене — наблюдается снижение стоимости на 30 процентов в сравнении с обычным летним сезоном. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самый дешевый тур в курортную страну в августе от «Интуриста» обойдется россиянам в 109 тысяч рублей на двоих. В эту сумму войдут 11 ночей в отеле с категорией три звезды и завтраками. Схожее предложение, но на девять ночей, есть у Coral Travel в начале сентября за 132 тысячи рублей.

В конце августа выгодные путевки предлагает и компания Anex — десять ночей в трехзвездочном отеле вдвоем за 112 тысяч рублей. Аналогичный тур, но с гостиницей с четырьмя звездами будет стоить 142 тысячи рублей. У Fun&Sun схожие условия можно найти по цене в 137 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Эмоции будут самые яркие!» Занзибар снова открывается для россиян. Кому подойдет отдых в Африке и чего стоит опасаться?
«Эмоции будут самые яркие!»Занзибар снова открывается для россиян. Кому подойдет отдых в Африке и чего стоит опасаться?
15 августа 2023
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023

«Сейчас период подготовки к школьному сезону, соответственно, туристы с детьми школьного возраста меньше бронируют вылеты на конец августа и первую половину сентября. Если сравнить цены с началом августа или июлем, то сейчас они действительно более выгодные на ближайшие заезды», — объяснила заместитель директора департамента коммуникаций Anex Алена Хитрова.

Ранее в АТОР заявили, что самыми дешевыми зимними пляжными странами для отдыха в 2023 году станут Египет и ОАЭ. По информации экспертов, Таиланд обойдется россиянам немного дороже Египта и ОАЭ, однако цены на него все равно останутся более демократичными, чем на других направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

    Сорвавший с российских подростков Z-нашивку получил 12 суток ареста

    Эксперт Минздрава оценил прекращение поставок в Россию препарата от гепатита С

    Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

    На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

    Названо число рискующих обрушиться от землетрясения в Стамбуле домов

    Российский полковник оценил влияние поставок Украине ракет Taurus на ход СВО

    Три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу

    Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

    Запад призвали не менять образ мышления стран БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости