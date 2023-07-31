Россиянам назвали дешевые пляжные страны для отдыха зимой

АТОР: Египет и ОАЭ названы самыми дешевыми странами для зимнего отдыха россиян

Самыми дешевыми зимними пляжными странами для отдыха в 2023 году станут Египет и ОАЭ. Такие данные назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации экспертов, Таиланд обойдется россиянам немного дороже Египта и ОАЭ, однако цены на него все равно останутся более демократичными, чем на других направлениях. В том числе речь идет о Шри-Ланке, Вьетнаме и Гоа. Самыми дорогими станут туры на Кубу и Сейшелы.

Так, путевки в Египет уже можно приобрести за 134 тысячи рублей на двоих на шесть ночей. В стоимость войдет трехзвездочный отель с питанием «все включено». Схожие условия предлагают в ОАЭ за 152 тысячи рублей, а Таиланд на девять ночей обойдется россиянам около 174 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что в феврале россияне массово заинтересовались отдыхом в зимнем сезоне в трех странах — Турции, Армении и ОАЭ. По данным аналитиков, сразу три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай — оказались в топе у отечественных туристов для полетов в феврале. Так, четыре процента россиян полетели в Стамбул, три процента — в Ереван и два процента — в Дубай.