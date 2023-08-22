В зону СВО отправили новых добровольцев из Чечни

Даудов заявил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО

В зону специальной военной операции (СВО) отправили новую группу добровольцев из Чечни. Об этом заявил председатель парламента республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Во все времена именно такие сыны Отечества в минуты опасности для Родины и всех граждан по зову сердца выходили и до победного конца сражались с врагом», — написал Даудов.

По словам парламентария, с начала проведения спецоперации в Чечню приезжают добровольцы со всей России и проходят профессиональную подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе перед отправкой в зону боевых действий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успехах спецназа «Ахмат» на клещеевском направлении. С помощью БПЛА они вычислили и уничтожили замаскированные позиции украинской стороны.

