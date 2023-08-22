Российский батальон отбил атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Чехов: батальон «Востока» устоял против атак ВСУ на южнодонецком направлении

Мотострелковый батальон российской группировки «Восток» выстоял несколько дней против атак превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, не дав противнику прорваться на позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

По его словам, мотострелки под командованием майора Александра Минеева за несколько суток ожесточенных боев сумели отбить три атаки превосходящих сил, а также выявить и подавить два опорных пункта украинских военных.

Ранее стало известно, что российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов. В ходе боя были уничтожены две самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и два минометных расчета.

