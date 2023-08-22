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05:12, 22 августа 2023Бывший СССР

Российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов

МО РФ: российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Подразделения группировки войск «Запад» отразили шесть атак украинских войск, уничтожив более 40 военных. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана.

«Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское», — уточнил офицер.

Якимкин также сообщил, что в ходе боя были уничтожены две самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр, а также два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.

13 августа сообщалось, что российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Как уточнялось, атака была отражена юго-западнее населенного пункта Успеновка. Также военные нанесли удар по скоплениям украинской техники и живой силы в районах Малой Токмачки и Яблоневого.

В результате ВСУ потеряли на запорожском направлении свыше 40 бойцов, 5 танков, 2 гаубицы «Мста-Б».

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    Марина Совина
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