В российском городе пожаловались на рыжий «гриб» из ядовитых выбросов

В Челябинске заметили оранжевый дым из-за происшествия на меткомбинате

Жители Челябинска пожаловались на появление рыжего «гриба», состоящего из вредных выбросов Челябинского металлургического комбината. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

На записи, снятой жителями, можно увидеть, как большой поток дыма рыжеватого оттенка непрерывно поднимается в воздух. Челябинцы отмечают, что в окрестностях завода из-за мощных столбов выбросов постоянно стоит невыносимый запах, из-за которого им трудно дышать. При этом точки гидрометцентра вокруг предприятия не обнаружили превышения нормальных значений по выбросам, так как расположены слишком высоко.

По данным экологов, вещество, попавшее в атмосферу, представляет собой диоксид азота, который в зависимости от степени его концентрации в воздухе может быть крайне ядовит. При продолжительном вдыхании данного вещества существует риск заболевания бронхитом и эмфиземой легких.

Днем ранее на место происшествия с проверкой приезжал губернатор региона Алексей Текслер. Губернатору пообещали сократить объем вредных выбросов на 40 процентов, однако в воздухе продолжили появляться столбы опасного для здоровья дыма.

В свою очередь, представитель предприятия заявил, что на комбинате случился выброс запыленного воздуха и оксида железа, в результате чего в воздухе появился дым рыжего оттенка. При этом частицы оксида железа осели на территории комбината. Причиной инцидента от назвал кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. В данный момент на ЧМК уже восстановили технологический процесс, проводится служебная проверка.

В августе стало известно, что в городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошел выброс аммиака.