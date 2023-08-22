В Нижнем Новгороде установят скульптуры жителей города XIX и XX веков

В Нижнем Новгороде установят бронзовые скульптуры дворника, купца и точильщика

В Нижнем Новгороде установят шесть скульптур-прообразов жителей города XIX и XX веков. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на министерство туризма и промыслов региона.

Бронзовые монументы точильщика, дворника, купца, торговки рыбой, беспризорника и странника Луки появятся у домов №8, №10, №16 и №18 на улице Кожевенной.

Отмечается, что в настоящее время уже изготовлены глиняные макеты будущих скульптур.

Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Арзамасом будет запущен туристический ретропоезд. В РЖД рассказали, что он начнет курсировать с 26 августа три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.