Между Нижним Новгородом и Арзамасом запустят ретропоезд для туристов

РЖД: ретропоезд между Нижним Новгородом и Арзамасом будет запущен 26 августа

Между Нижним Новгородом и Арзамасом будет запущен туристический ретропоезд. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что он начнет курсировать с 26 августа три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Так, из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 10.46, а обратно из Арзамаса — в 17.30.

Во главе поезда будет паровоз П-36, а в составе — новые комфортабельные вагоны.

«В Арзамасе туристы смогут посетить историко-художественный музей и дом-музей А. М. Горького, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и другие достопримечательности», — говорится в сообщении.

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