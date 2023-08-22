Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 22 августа 2023Силовые структуры

Силовики задержали оборудовавшего схрон с килограммом «синтетики» россиянина

В Ингушетии полиция задержала наркокурьера, оборудовавшего тайник с мефедроном

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Ингушетии полиция задержала 31-летнего уроженца Владимира, который оборудовал тайник с более чем килограммом «синтетики» в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Экспертиза показала, что в схроне был мефедрон. При досмотре у задержанного нашли и изъяли 541,06 грамма этого же запрещенного вещества.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор Андрею Мусиенко и Андрею Тевсу, которые в составе организованной преступной группы (ОПГ) занимались производством и распространением наркотиков. Они произвели более 10 килограммов мефедрона, который расфасовали в 21 полимерный пакет и спрятали в заброшенном здании.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский офицер озвучил неутешительный для ВСУ прогноз. Почему контрнаступление Киева терпит неудачу?

    Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

    На территории российского региона вспыхнул мощный лесной пожар

    Самолет с россиянами повредил шасси и выкатился за пределы посадочной полосы

    Рианна родила второго сына

    65-летняя Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа

    Россияне бросились скупать один тип жилья после повышения ключевой ставки ЦБ

    В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

    Раскрыто содержимое поранившего ребенка в столичном каршеринге шприца

    Силовики задержали оборудовавшего схрон с килограммом «синтетики» россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости