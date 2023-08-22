Силовики задержали оборудовавшего схрон с килограммом «синтетики» россиянина

В Ингушетии полиция задержала наркокурьера, оборудовавшего тайник с мефедроном

В Ингушетии полиция задержала 31-летнего уроженца Владимира, который оборудовал тайник с более чем килограммом «синтетики» в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Экспертиза показала, что в схроне был мефедрон. При досмотре у задержанного нашли и изъяли 541,06 грамма этого же запрещенного вещества.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор Андрею Мусиенко и Андрею Тевсу, которые в составе организованной преступной группы (ОПГ) занимались производством и распространением наркотиков. Они произвели более 10 килограммов мефедрона, который расфасовали в 21 полимерный пакет и спрятали в заброшенном здании.