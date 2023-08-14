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20:04, 14 августа 2023Силовые структуры

Россияне получили срок за производство 10 килограммов наркотиков в лаборатории

Суд дал от 16 до 17 лет колонии организаторам нарколаборатории на Кубани

Фото: Fulvio Ciccolo / Unsplash

Краснодарский краевой суд вынес приговор Андрею Мусиенко и Андрею Тевсу, которые в составе организованной преступной группы (ОПГ) занимались производством и распространением наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Мусиенко отправили в колонию строгого режима на 17 лет со штрафом 100 тысяч рублей, а Тевса — на 16 лет.

По данным следствия, в апреле 2021 года Мусиенко получил не менее 1,6 миллиона рублей в виде цифровой валюты биткоин на покупку дома в Крымском районе. В дальнейшем ОПГ оборудовала там лабораторию по производству и фасовке мефедрона. Так они произвели более 10 килограммов наркотика, который расфасовали в 21 полимерный пакет и спрятали в заброшенном здании. Там запрещенные вещества и нашли, а потом изъяли силовики.

Ранее Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 27-летнего Никиту Воронова за организацию нарколаборатории, которая произвела три тонны запрещенных веществ.

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