Воевавший на стороне ВСУ наемник из США не успел рассказать отцу о своем задании

«Дэйли Мэйл»: наемник из США на стороне ВСУ Джонс обещал отцу раскрыть задание

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский наемник Джефф Джонс перед гибелью обещал рассказать отцу о задании, которое он вызвался выполнить, пишет Daily Mail.

По данным издания, 48-летнего мужчину ликвидировали 31 июля в районе Артемовска минометным ударом.

Наемник периодически выходил на связь с отцом, а в день гибели отправил ему сообщение, что отправляется на выполнение миссии, которую боялись выполнять все остальные группы.

«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа», — поделился отец наемника.

Спустя несколько часов ему сообщили о ликвидации сына.

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