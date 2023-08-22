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09:20, 22 августа 2023Мир

Воевавший на стороне ВСУ наемник из США не успел рассказать отцу о своем задании

«Дэйли Мэйл»: наемник из США на стороне ВСУ Джонс обещал отцу раскрыть задание

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский наемник Джефф Джонс перед гибелью обещал рассказать отцу о задании, которое он вызвался выполнить, пишет Daily Mail.

По данным издания, 48-летнего мужчину ликвидировали 31 июля в районе Артемовска минометным ударом.

Наемник периодически выходил на связь с отцом, а в день гибели отправил ему сообщение, что отправляется на выполнение миссии, которую боялись выполнять все остальные группы.

«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа», — поделился отец наемника.

Спустя несколько часов ему сообщили о ликвидации сына.

Ранее офицер украинского батальона заявил, что наступление зимы сильно затруднит боевые действия для ВСУ. Военнослужащий выразил опасения, что вскоре пойдут дожди, далее настанет холодная зима, прежде чем украинские бойцы успеют прорвать российскую оборону.

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    Варвара Кошечкина
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