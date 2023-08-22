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17:44, 22 августа 2023Среда обитания

Оценены расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий

Munich Re: застрахованные убытки от стихийных бедствий в мире составили $43 млрд
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Brian Snyder / Reuters

По итогам первой половины 2023 года глобальные страховые расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий составили 43 миллиарда долларов. Более двух третей от этой суммы были выплачены из-за сильных гроз в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков компании Munich Re.

В то же время большая часть понесенного ущерба от сильнейших стихийных бедствий, включая землетрясение в Турции и Сирии, не была застрахована. Претензии к страховым компаниям подали лишь на 5 миллиардов долларов от суммарных 40 миллиардов. Несмотря на это, к концу года аналитики ожидают, что мировые страховые расходы с большой долей вероятности преодолеют отметку 100 миллиардов долларов. Если прогнозы экспертов сбудутся, глобальные страховые расходы в связи с разрушениями от стихийных бедствий второй год подряд превысят эту отметку.

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По итогам 2022 года показатель составил 125 миллиардов долларов при среднем уровне 81 миллиард долларов за последнее десятилетие. В то же время пики затрат пришлись на 2005, 2011 и 2017 годы, когда страховые расходы составили 155, 158 и 173 миллиарда долларов соответственно.

Ранее аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re сообщили, что по итогам 2022 года мировой экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов. Речь шла о разрушениях в результате ураганов, наводнений и пожаров. В то же время показатель 2022 года оказался на 11 процентов меньше уровня 2021-го, но выше среднего значения за последние десять лет (207 миллиардов долларов).

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    Анатолий Акулов
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