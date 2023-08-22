Оценены расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий
По итогам первой половины 2023 года глобальные страховые расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий составили 43 миллиарда долларов. Более двух третей от этой суммы были выплачены из-за сильных гроз в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков компании Munich Re.
В то же время большая часть понесенного ущерба от сильнейших стихийных бедствий, включая землетрясение в Турции и Сирии, не была застрахована. Претензии к страховым компаниям подали лишь на 5 миллиардов долларов от суммарных 40 миллиардов. Несмотря на это, к концу года аналитики ожидают, что мировые страховые расходы с большой долей вероятности преодолеют отметку 100 миллиардов долларов. Если прогнозы экспертов сбудутся, глобальные страховые расходы в связи с разрушениями от стихийных бедствий второй год подряд превысят эту отметку.
По итогам 2022 года показатель составил 125 миллиардов долларов при среднем уровне 81 миллиард долларов за последнее десятилетие. В то же время пики затрат пришлись на 2005, 2011 и 2017 годы, когда страховые расходы составили 155, 158 и 173 миллиарда долларов соответственно.
Ранее аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re сообщили, что по итогам 2022 года мировой экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов. Речь шла о разрушениях в результате ураганов, наводнений и пожаров. В то же время показатель 2022 года оказался на 11 процентов меньше уровня 2021-го, но выше среднего значения за последние десять лет (207 миллиардов долларов).