В США назвали способное уничтожить F-16 российское оружие

19Fortyfive: российские системы ПВО С-300 могут уничтожить истребители F-16

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны уничтожить истребители F-16, которые западные страны хотят поставить Украине. Об этом пишет отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.

По словам Дэвиса, F-16 является достаточно надежным самолетом, однако для него требуется достаточно обширный уход: например, высококвалифицированный обслуживающий персонал, который обслуживал бы машину после каждого боевого вылета.

«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», — пишет отставной военный.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).