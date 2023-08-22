Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 22 августа 2023Мир

В США назвали способное уничтожить F-16 российское оружие

19Fortyfive: российские системы ПВО С-300 могут уничтожить истребители F-16
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны уничтожить истребители F-16, которые западные страны хотят поставить Украине. Об этом пишет отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.

По словам Дэвиса, F-16 является достаточно надежным самолетом, однако для него требуется достаточно обширный уход: например, высококвалифицированный обслуживающий персонал, который обслуживал бы машину после каждого боевого вылета.

«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», — пишет отставной военный.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    Китай назвал ошибочным решением сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

    77-летний пенсионер провел шесть часов среди питонов-людоедов и чудом выжил

    Бородина ответила на критику новой прически в сети

    Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

    Виновнику смертельного отравления арбузом из «Магнита» вынесли приговор

    Украина национализировала активы Министерства обороны Белоруссии

    Уничтожение американского военного катера с военными ВСУ попало на видео

    Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

    Дезинсектор получил пять лет за отравление москвичей арбузом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости