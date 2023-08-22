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10:52, 22 августа 2023Забота о себе

Таблетки от изжоги оказались способны повысить риск развития слабоумия

Neurology: применение средств от изжоги связали с развитием деменции

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Лекарственные средства — ингибиторы протонной помпы, использующиеся для лечения изжоги и кислотного рефлюкса, могут повысить риск развития деменции, пришли к выводу американские ученые. Представители Университетов Северной Каролины, Миннесоты и Калифорнии, Национального института неврологических расстройств и инсульта и Медицинского центра университета Миссисипи опубликовали соответствующее исследование в журнале Neurology.

Исследователи связали применение таблеток от изжоги с повышением риска развития приобретенного слабоумия, на протяжении пяти с половиной лет наблюдая за пациентами. «Постоянные потребители ингибиторов протонной помпы на 33 процента больше рискуют развитием деменции в пожилом возрасте», — указано в работе.

В исследовании приняли участие 5712 человек, у 585 из них за это время была диагностирована деменция. Авторы исследования также подчеркнули, что не стоит отказываться от этих лекарств, поскольку связь между деменцией и средствами от изжоги еще предстоит изучить подробнее.

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Как уточняют в медицинском центре Mayo Clinic, ингибиторы протонной помпы являются самым эффективным средством от хронического кислотного рефлюкса, блокируя выработку желудочного сока.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал россиянам советы, соблюдение которых поможет защититься от деменции. По словам Мясникова, предотвратить развитие деменции поможет средиземноморская диета.

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    Александра Лисица
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