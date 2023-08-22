Съемку фото и видео на Крымском мосту призвали полностью запретить на время СВО

Константинов: фото на Крымском мосту надо полностью запретить на время СВО

Съемку фото и видео на Крымском мосту надо полностью запретить на время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким призывом в разговоре с ТАСС выступил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Он разъяснил, что появление подобных материалов в сети «дает множество преимуществ противнику».

«Во-первых, они понимают, достиг ли удар цели, как надо скорректировать свои действия. Во-вторых, они активно используют такие кадры для пропаганды, раздувая это как очередную "перемогу" и решая таким образом свои внутренние проблемы», — сказал Константинов.

Глава Госсовета Крыма также подчеркнул, что на Украине такие нарушения караются жестко, за некоторые даже предусмотрена уголовная ответственность.

Он отметил, что в Крыму предлагают установить следующие суммы штрафов за нарушения: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 500 тысяч рублей для юридических лиц, при повторном нарушении — до 50 тысяч и до 700 тысяч рублей соответственно.

18 августа власти полуострова опровергли информацию о том, что в районе Крымского моста была объявлена воздушная тревога.

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, что на номера телефонов граждан была совершена украинская интернет-атака.