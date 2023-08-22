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15:19, 22 августа 2023Из жизни

Маньяка на три месяца отпустили из тюрьмы ради поиска жениха для дочери

News9Live: в Индии маньяка на время отпустили из тюрьмы ради свадьбы дочери

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Индии осужденному на пожизненный срок маньяку разрешили выйти из тюрьмы на три месяца ради поиска жениха дочери. Об этом сообщает News9Live.

Временно отпустить пробывшего в тюрьме пятнадцать с половиной лет Чандраканта Джа постановил Высокий суд Дели. Индиец утверждал, что должен восстановить социальные связи с семьей. Кроме того, он заявил, что должен найти достойного жениха для старшей из своих четверых дочерей, потому что супруга не справится в поисками избранника и организацией свадьбы в одиночку.

Ранее Джа уже отказывали во временном условно-досрочном освобождении, ссылаясь на криминальное прошлое и жестокость преступлений. Заключенный заявил, что это решение было несправедливым, так как в тюрьме он соблюдал все правила поведения, а с момента вынесения ему последнего приговора прошло более двух лет.

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Власти были против освобождения Джа и в последнем случае, однако судья решил дать возможность преступнику разобраться с семейными делами при условии, что он не будет покидать Национальный столичный округ Дели.

Джа был осужден на пожизненный срок без права на помилование за то, что расправился с тремя мужчинами в 2007 году в Дели.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Скандал случился из-за того, что женщина закурила во время танцев.

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    Никита Савин
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