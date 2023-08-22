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14:23, 22 августа 2023Россия

Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

Mash: украинская ДРГ попыталась прорваться в РФ через села в Брянской области

Фото: РНозим Каландаров / ТАСС

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, диверсанты в составе 10 человек пытались проникнуть в Россию с Украины через Брянскую область. Они были вооружены американскими винтовками М4 и гранатами. Они встретили сопротивление со стороны российских пограничников и военнослужащих ВС РФ, которые успешно отбили атаку.

За час до попытки пересечения границы Климовский и Суземский районы Брянской области обстреливали из минометов со стороны Черниговской области Украины. Из-за атаки со стороны Украины в селах в этом районе пропало электричество. Также известно о повреждении как минимум двух домов.

15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал о попытке диверсантов прорваться в Россию через Брянскую область. Никто не пострадал, в результате обстрела частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

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    Варвара Кошечкина
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