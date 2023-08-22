Путин рассказал об альтернативе украинскому зерну

Президент Путин заявил, что Россия может заместить поставки украинского зерна

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва может предоставить альтернативу поставкам украинского зерна после выхода из продуктового соглашения. Его слова приводит ТАСС.

«Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил политик.

По его словам, для начала Россия безвозмездно направит шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Он также добавил, что переговоры с партнерами завершаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о полном восстановлении украинского агроэкспорта. По его словам, важно осуществить восстановление транзита и экспорта украинского зерна в полном объеме с 15 сентября.

