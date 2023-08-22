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19:19, 22 августа 2023Мир

Путин рассказал об альтернативе украинскому зерну

Президент Путин заявил, что Россия может заместить поставки украинского зерна
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва может предоставить альтернативу поставкам украинского зерна после выхода из продуктового соглашения. Его слова приводит ТАСС.

«Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил политик.

По его словам, для начала Россия безвозмездно направит шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Он также добавил, что переговоры с партнерами завершаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о полном восстановлении украинского агроэкспорта. По его словам, важно осуществить восстановление транзита и экспорта украинского зерна в полном объеме с 15 сентября.

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    Виктория Кондратьева
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