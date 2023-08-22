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14:45, 22 августа 2023Бывший СССР

Зеленский поднял вопрос о полном восстановлении украинского агроэкспорта

Зеленский обратился к ЕК, призвав восстановить агроэкспорт Украины с 15 сентября

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, заявив о важности восстановления транзита и экспорта украинского зерна в полном объеме с 15 сентября. О призыве, который украинский лидер адресовал главе ЕК во время встречи, сообщается в его Telegram-канале.

Комментируя состоявшуюся встречу, Зеленский отметил, что выразил фон дер Ляйен благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. «Важно полностью восстановить их с 15 сентября», — добавил он.

Президент Украины указал, что стороны обсудили позиции в рамках киевской «формулы мира» и затронули в ходе беседы перспективы членства его страны в ЕС.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем экспорт зерна через порты страны на Дунае.

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    Варвара Кошечкина
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